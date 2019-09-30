Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым

СЕГОДНЯ 11:45 2019-09-30T11:45:46+03:00

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Ставропольское дарование, пианист Эмиль Волков, принял участие в третьем Международном фестивале "Мариинский-Владикавказ". В Северной Осетии его проводит знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Это событие отметил у себя на странице в соцсети губернатор края Владимир Владимиров:

«Эмиль, у тебя замечательный талант! Горжусь тобой!»

Эмиль написал в ответ:

«Спасибо большое за доверие, стараюсь оправдывать звание именного стипендиата Губернатора края». Мальчик пообещал не забывать родину, даже после того, как станет богатым и знаменитым.

Школьник отмечен именной губернаторской стипендией, он уже дает собственные концерты и продолжает побеждать в конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU