Ставропольский «Моцарт» выступил вместе с Гергиевым
Ставропольское дарование, пианист Эмиль Волков, принял участие в третьем Международном фестивале "Мариинский-Владикавказ". В Северной Осетии его проводит знаменитый дирижер Валерий Гергиев.
Это событие отметил у себя на странице в соцсети губернатор края Владимир Владимиров:
«Эмиль, у тебя замечательный талант! Горжусь тобой!»
Эмиль написал в ответ:
«Спасибо большое за доверие, стараюсь оправдывать звание именного стипендиата Губернатора края». Мальчик пообещал не забывать родину, даже после того, как станет богатым и знаменитым.
Школьник отмечен именной губернаторской стипендией, он уже дает собственные концерты и продолжает побеждать в конкурсах.
ИСТОЧНИК KP.RU