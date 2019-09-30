После урока ОБЖ про оружие дагестанка расстреляла подругу

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-30T13:11:25+03:00

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В Дагестане произошел курьезный случай. Школьница подстрелила подругу из отцовского ружья, передает пресс-служба МВД по Дагестану.

Жительницы поселка Семендер после урока ОБЖ, на котором они изучали тему "Оружие", пошли домой. Они решили повторить изученное в школе и вытащили из сейфа отца одной из девочек "Сайгу-МК".

Из-за того, что девочки обращались с оружием неаккуратно, одна выстрелила другой в плечо. Пуля прошла навылет. Раненую доставили в больницу, она в норме. Полицейские изъяли оружие, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU