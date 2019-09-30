Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села
Их регион собирается включить в федеральную программу, чтобы получить финансирование
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Ставропольский край попытается включить в федеральную программу развития села больше 300 объектов. Информация прозвучала на еженедельном рабочем совещании в краевом Правительстве.
На 319 проектов из бюджета края будет выделено 492 миллиона рублей. В их числе проекты по строительству, ремонту сельских ДК, больниц, поликлиник, спортплощадок, ремонту инженерной инфраструктуры.
В целом стоимость всех проектов с участием федерального центра составит 11 млрд рублей.
Но для этого их должны одобрить на высшем уровне.
ИСТОЧНИК KP.RU