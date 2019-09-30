Ставрополье потратит 492 млн рублей на 319 проектов по развитию села

СЕГОДНЯ 12:19 2019-09-30T12:19:07+03:00

Их регион собирается включить в федеральную программу, чтобы получить финансирование

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Ставропольский край попытается включить в федеральную программу развития села больше 300 объектов. Информация прозвучала на еженедельном рабочем совещании в краевом Правительстве.

На 319 проектов из бюджета края будет выделено 492 миллиона рублей. В их числе проекты по строительству, ремонту сельских ДК, больниц, поликлиник, спортплощадок, ремонту инженерной инфраструктуры.

В целом стоимость всех проектов с участием федерального центра составит 11 млрд рублей.

Но для этого их должны одобрить на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU