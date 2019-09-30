«Музыкальная осень Ставрополья»: спектакль «Notre-Dame de Paris» на русском

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-30T14:29:40+03:00

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1 октября откроется 50-ый фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья». Первый вечер будет музыкально-хореографическим, пишет «Ставропольская правда». На сцене ДКиС выступят артисты Севастопольского академического театра танца им. Вадима Елизарова со спектаклем «Notre-Dame de Paris». Постановщики приготовили авторские тексты на русском языке и уникальную хореографию.

В Ставропольской государственной краевой филармонии второй вечер фестиваля посвятят инструментальной музыке. Зрителей ждет «Крейцерова соната».

3 октября в ДКиС приятно удивят репертуаром поллонников рок-группы «Кипелов».

А в пятницу с программой русской духовной музыки и народной песни выступит Государственная академическая хоровая капелла Санкт-Петербурга.

5 октября финальным аккордом фестиваля станет легендарный Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема под управлением Бориса Фрумкина.

ИСТОЧНИК KP.RU