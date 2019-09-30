Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров
Знаменитый осетинский танец Хонга – кафт исполнили на высоте 3,5 тысяч метров на вершине Кельского плато в честь Дня флага Южной Осетии.
Непростое восхождение совершили танцоры Дина Бекоева из национального парка «Приэльбрусе» солист ансамбля «Симд» Азамат Багаев.
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Одна из целей акции «Танцы на вершинах мира» – популяризация уникального туристического потенциала Южной Осетии.
Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров.
Кстати, плато, на котором станцевали Хонгу-кафт, назовут именем народного писателя республики Нафи Джусойты.
ИСТОЧНИК KP.RU