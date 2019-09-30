2019-09-30T18:29:41+03:00
Общество

Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров

Одна из целей акции «Танцы на вершинах мира» – популяризация уникального туристического потенциала Южной Осетии
Ася АСРЯН
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Непростое восхождение совершили танцоры Дина Бекоева из национального парка «Приэльбрусе» солист ансамбля «Симд» Азамат БагаевНепростое восхождение совершили танцоры Дина Бекоева из национального парка «Приэльбрусе» солист ансамбля «Симд» Азамат Багаев
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Знаменитый осетинский танец Хонга – кафт исполнили на высоте 3,5 тысяч метров на вершине Кельского плато в честь Дня флага Южной Осетии.

Непростое восхождение совершили танцоры Дина Бекоева из национального парка «Приэльбрусе» солист ансамбля «Симд» Азамат Багаев.

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Одна из целей акции «Танцы на вершинах мира» – популяризация уникального туристического потенциала Южной Осетии.

Знаменитый кавказский танец исполнили на высоте 3,5 тысячи метров.

Кстати, плато, на котором станцевали Хонгу-кафт, назовут именем народного писателя республики Нафи Джусойты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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