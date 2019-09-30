Ставрополец разгромил помещение общественной организации

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-30T17:31:18+03:00

Он выместил зло на стенах и дверях за ссору с руководителем

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В Курском районе руководитель общественной организации заявил в полицию о повреждении имущества. Сумма ущерба превысила 160 тысяч рублей.

Установлена причастность 57-летнего ранее судимого местного жителя. Полицейским он пояснил, что поссорился с мужчиной и, поскольку был пьян и зол, решил разгромить металлической киркой стены, двери, батареи организации. За умышленное уничтожение имущества возбуждено уголовное дело.

Пылкий ставрополец уже возместил ущерб, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU