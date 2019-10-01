В Дагестане 7 человек отравились угарным газом

СЕГОДНЯ 09:15 2019-10-01T09:16:08+03:00

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В Дагестане после отравления угарным газом в больницу попали семь человек. Среди них — четыре ребенка. Несчастный случай произошел в ночь на 1 октября в 23:43 в селе Аверьяновка Кизлярского района в одном из частных домов. По какой именно причине произошло отравление людей, предстоит узнать.

По последним данным, выписаны 4 человека, женщина и двое детей продолжают оставаться в больнице. Состояние госпитализированных средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU