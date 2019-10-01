Развитие Кисловодска обсудили глава Ставрополья и председатель Совефеда

СЕГОДНЯ 09:23 2019-10-01T09:24:40+03:00

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В ходе рабочей встречи губернатора Ставрополья Владимира Владимирова и председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко прозвучало, что в Кисловодске в 2020 году построят две школы и детсад на 100 мест.Здание школы № 1 будет полностью отремонтировано, а на улице Губина будет окончено строительство новой школы.

В 2019 году в Кисловодске в рамках комплексного плана развития было расчищено русло реки Ольховка, укреплен берег реки Подкумок, благоустроены два сквера, разработан проект ремонта мемориального комплекса. До 2030 года в Кисловодске будет проведено 77 мероприятий по развитию.

ИСТОЧНИК KP.RU