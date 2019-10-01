На Ставрополье мотоциклист без прав получил тяжелые травмы

СЕГОДНЯ 09:31 2019-10-01T09:34:06+03:00

У него, к тому же, не было шлема

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В Изобильненском округе 30 сентября ночью тяжело ранен мотоциклист. 26-летний водитель мотоцикла «Иж-Юпитер» разогнался слишком сильно, в результате не справился с управлением и врезался в железный забор дома.

Дело осложнилось отсутствием защитного мотошлема. Выяснилось, что водительского удостоверения у пострадавшего тоже нет. Устанавливаются обстоятельства аварии, рассказали в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU