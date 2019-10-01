2019-10-01T09:56:55+03:00
Спорт

Мария Ласицкене из КБР выиграла чемпионат мира

Она прыгнула в высоту 2,04 м, став трехкратной чемпионкой
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту из КБР Мария Ласицкене стала трехкратной на чемпионате мира по легкой атлетике. Спортсменка с первой попытки взяли все высоты с 1,84 м до — 2,04 м. Не удалось ей только перепрыгнуть через высоту 2,08 м. Но титул победительницы уже был у Марии.

После уроженки Прохладного второе место заняла 18-летняя украинка Ярослава Могучих. Она установила личный рекорд, перепрыгнув высоту 2,04 м с третьего раза. Зато основная фаворитка Юлия Левченко не смогла взять 2,02 м и заняла обидное 4 место.

Третьей стала американка Вашти Каннингем.

Ласицкене уже одержала победу в "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе с результатом 1,99 и на чемпионате Европы в помещении, взяв высоту 2,01 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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