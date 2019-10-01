2019-10-01T10:54:39+03:00
Происшествия

Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье

От него смогла убежать женщина-обвиняемая
Полина ШАПОШНИКОВА
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Кисловодского полицейского-конвоира обвиняют в халатности. 28 августа 2019 года он сопровождал женщину в следственный изолятор Пятигорска. Когда он снял навесной замок камеры специализированного автомобиля и приоткрыл дверь конвойного отсека, женщина совершила побег.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Оно передано в суд.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю пояснили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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