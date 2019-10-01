Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье
От него смогла убежать женщина-обвиняемая
Изменить размер текста:
Кисловодского полицейского-конвоира обвиняют в халатности. 28 августа 2019 года он сопровождал женщину в следственный изолятор Пятигорска. Когда он снял навесной замок камеры специализированного автомобиля и приоткрыл дверь конвойного отсека, женщина совершила побег.
Следователи завершили расследование уголовного дела. Оно передано в суд.
В ГУ МВД России по Ставропольскому краю пояснили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU