Конвоира, упустившего обвиняемую, будут судить на Ставрополье

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-01T10:54:39+03:00

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Кисловодского полицейского-конвоира обвиняют в халатности. 28 августа 2019 года он сопровождал женщину в следственный изолятор Пятигорска. Когда он снял навесной замок камеры специализированного автомобиля и приоткрыл дверь конвойного отсека, женщина совершила побег.

Следователи завершили расследование уголовного дела. Оно передано в суд.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю пояснили, что сотрудник уволен из органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU