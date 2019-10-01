Чеченским инвалидам и беднякам раздали мясо курицы
Довольные жители Грозного, забирая продукты, благодарили главу республики Рамзана Кадырова
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Несколько тысяч пакетов с курятиной накануне раздали сиротам, людям с ограниченными возможностями здоровья и беднякам в Грозном.
Благотворительную акцию провел региональный общественный фонд имени Ахмата –Хаджи Кадырова.
Халяльное мясо по домам нуждающихся привозили богословы и добровольцы чеченской столицы поздним вечером. Довольные жители Грозного, забирая продукты, благодарили главу республики Рамзана Кадырова.
ИСТОЧНИК KP.RU