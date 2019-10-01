Пополнил запасы на зиму: ставрополец украл 680 килограммов зерна

СЕГОДНЯ 12:05 2019-10-01T12:05:02+03:00

Он привез пшеницу со склада местного предприятия к себе домой

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Местный житель обворовал апанасенковское сельхозпредприятие. Мужчина украл со склада 680 килограммов зерна пшеницы.

На Ставрополье окончено расследование уголовного дела о хищении 680 килограммов зерна пшеницы. Богатство он погрузил в багажник машины и привез к себе домой.

Сотрудники полиции нашли 28-летнего подозреваемого, который дал признательные показания. Зерно вернули владельцу. А уголовное дело передано в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU