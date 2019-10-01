В Ставрополе ликвидировали подпольный алкогольный завод

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-01T12:12:20+03:00

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Нелегальный алкогольный завод уничтожили в Ставрополе. Еще четыре года назад стало известно о компании «Протос», которая производила горячительные напитки незаконно. У предприятия тогда изъяли 25 тысяч бутылок.

Спустя годы судебных разбирательств компанию признали виновной, а оборудование — подлежащим ликвидации.

Четыре недели понадобилось на демонтаж 33 единиц оборудования, сообщает ставропольское УФССП. Оборудование передано взыскателю МРУ Росалкогольрегулирование по СКФО для дальнейшей утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU