В Ставропольском крае самый высокий уровень легализации трудовых отношений в стране

СЕГОДНЯ 14:27 2019-10-01T14:27:28+03:00

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Ставропольские работодатели вошли в топ-5 по законопослушности. Регион оказался на 4 месте рейтинга по итогам 2018 года, составленного Минтруда и соцзащиты РФ.

Эксперты определяли места регионов по ряду параметров в зависимости от того, как соблюдается трудовое законодательство, выплачивается зарплата, охраняется труд, заключаются трудовые договоры, контролируется соблюдение прав, каков уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Как пишет «Ставропольская правда» со ссылкой на управлении по информполитике правительства СК, регион признан лидером по уровню легализации трудовых отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU