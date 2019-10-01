«Никаких +19»: На Ставрополье и в Дагестане запустили социальный проект «Однозначно»

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-01T17:24:29+03:00

кампания направлена на снижение аварийности на дорогах региона

Акция должна помочь к 2030 году сократить количество пострадавших на дорогах до нулевого показателя

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Ставропольский край и Дагестан вошли в число 15 регионов России, в котором запустили федеральный социальный проект «Однозначно». Он проводится в рамках национальной кампании «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А организует ее экспертный центр «Движение без опасности».

Авторам этой идеи предстоит создать культуру поведения водителей, которые не считают нарушение скоростного режима на 5-19 км/ч опасным.

— На дорогах Ставрополья за 2019 год выявили 350 тысяч случаев превышения скорости, которые привели к печальным последствиям. «Методом «кнута» эту проблему не решить. Здесь нужно работать на предупреждение, — прокомментировал ситуацию начальник ставропольского управления ГИБДД Алексей Сафонов.

Так, во время акции водителям расскажут, почему важно однозначно понимать дорожные знаки ограничения скорости.

Дерзким лихачам разъяснят, какие факторы влияют на установку дорожных знаков «Ограничение максимальной скорости». Одним словом, кампания направлена на снижение аварийности на дорогах региона.

— К 2030 году мы должны сократить количество пострадавших на дорогах практически до нулевого показателя,— подытожила руководитель проекта «Культура на дорогах» экспертного центра «Движение без опасности» Валентина Кульбицкая.

Не останутся без внимания и пешеходы. Им расскажут о главных принципах безопасного пересечения проезжей части. Отдельные обучающие акции направлены на школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU