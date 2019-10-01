Пенсионный фонд изъял у женщины из Северной Осетии 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-01T19:07:48+03:00

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Жительница Владикавказа отдала 700 тысяч рублей Пенсионному фонду. Эти деньги признаны неосновательным обогащением, передает пресс-служба УФССП РФ по Северной Осетии.

Женщине грозили возбуждением исполнительного производства, но она проигнорировала уведомление приставов. Тогда у нее пообещали забрать имущество, если в течение десяти дней она не погасит долг. Очень быстро женщина вернула все 700 тысяч рублей и даже оплатила исполнительный сбор в 49 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU