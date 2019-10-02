В перевернутой легковушке погиб 25-летний водитель в Предгорном районе
Он выбрал слишком высокую скорость
Фото: УИГБДД по СК
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В Предгорном районе 1 октября произошла смертельная авария. Около 6 утра на дороге «Ессентуки – Бекешевская - Суворовская» водитель «ВАЗ-1193» выбрал слишком высокую скорость, из-за чего потерял контроль над управлением и съехал с дороги. В кювете машина опрокинулась. 25-летний молодой человек, управлявший легковушкой, умер на месте. Идет проверка по ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU