На Ставрополье начальник бюро медико-социальной экспертизы «продавала» инвалидность

СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-02T10:14:39+03:00

Она брала взятки от 15 до 20 тыс рублей

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В Новоалександровском округе и.о. руководителя бюро медико-социальной экспертизы минтруда признана виновной во взяточничестве. Ольга Агафонова с ноября по декабрь 2017 года вместе с врачом по медико-социальной экспертизе на постоянной основе брала взятки от 15 до 20 тыс рублей за установление группы инвалидности. Они действовали как вдвоем, так и по одному. Агафонова получила в общей сложности 186 тысяч рублей вознаграждения.

Суд назначил ей 6 лет условно с лишением права работать на подобных должностях на 2 года.

Дело врача рассматривается в суде, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU