На Ставрополье начальник бюро медико-социальной экспертизы «продавала» инвалидность
В Новоалександровском округе и.о. руководителя бюро медико-социальной экспертизы минтруда признана виновной во взяточничестве. Ольга Агафонова с ноября по декабрь 2017 года вместе с врачом по медико-социальной экспертизе на постоянной основе брала взятки от 15 до 20 тыс рублей за установление группы инвалидности. Они действовали как вдвоем, так и по одному. Агафонова получила в общей сложности 186 тысяч рублей вознаграждения.
Суд назначил ей 6 лет условно с лишением права работать на подобных должностях на 2 года.
Дело врача рассматривается в суде, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU