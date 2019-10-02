К Юрию Дудю пришел осетинский экономист-беженец

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-02T10:21:38+03:00

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Популярный журналист от YouTube Юрий Дудь снял свое первое за долгое время интервью. К нему в гости пришел экономист из Владикавказа, который уже давно эмигрировал из России в Европу - Сергей Гуриев.

В ходе разговора Дудь обсудил с гостем то, что происходило в России при Медведеве. Гуриев рассказал аудитории некоторые впечатляющие подробности из своей биографии. Также Дудь с самого начала договорился с ученым, что тот ликвидирует экономическую безграмотность у него и зрителей.

Напомним, Сергей Гуриев находится в эмиграции с 2013 года. Тогда он почувствовал, что власть в стране относится к нему с неприязнью, но Владимир Путин в 2015 году заявил, что мужчина может приезжать обратно, этому будут только рады.

ИСТОЧНИК KP.RU