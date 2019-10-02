Двое ставропольцев выбивали выдуманные долги у знакомых
Они хотели угрозами забрать чужую дорогую машину и почти 2 млн рублей
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Двое жителей Ставрополя запугивали знакомого, требуя у него вернуть несуществующий долг. За отказ отдать им 100 тысяч рублей мужчины грозили расправой. Несчастный обратился в полицию, опасаясь за свою жизнь.
Оказалось, что «кредиторы» пытались заработать на еще 4 жертвах 1 млн 800 тыс рублей и машину за 850 тыс рублей.
Уголовное дело о вымогательстве передано в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU