Двое ставропольцев выбивали выдуманные долги у знакомых

СЕГОДНЯ 10:30 2019-10-02T10:30:06+03:00

Они хотели угрозами забрать чужую дорогую машину и почти 2 млн рублей

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Двое жителей Ставрополя запугивали знакомого, требуя у него вернуть несуществующий долг. За отказ отдать им 100 тысяч рублей мужчины грозили расправой. Несчастный обратился в полицию, опасаясь за свою жизнь.

Оказалось, что «кредиторы» пытались заработать на еще 4 жертвах 1 млн 800 тыс рублей и машину за 850 тыс рублей.

Уголовное дело о вымогательстве передано в суд, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU