В Дагестане лже-медик с фальшивым дипломом 20 лет лечила людей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-02T11:12:43+03:00

Липовый документ женщина купила еще в 1996 году

Изменить размер текста: A A

Жительница Махачкалы с фальшивым дипломом специалиста базового медицинского колледжа 20 лет лечила людей. При этом она заведовала фельдшерским пунктом Чародинской центральной районной больницы.

Оказалось, что липовый диплом медика предприимчивая женщина купила еще в 1996 году, чуть позже стала лечить людей.

Правда вскрылась только сейчас.

Против лже-медика возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа». После разгоревшегося скандала, женщину уволили.

ИСТОЧНИК KP.RU