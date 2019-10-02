В Дагестане лже-медик с фальшивым дипломом 20 лет лечила людей
Липовый документ женщина купила еще в 1996 году
Лже-медик заведовала фельдшерским пунктом районной больницыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жительница Махачкалы с фальшивым дипломом специалиста базового медицинского колледжа 20 лет лечила людей. При этом она заведовала фельдшерским пунктом Чародинской центральной районной больницы.
Оказалось, что липовый диплом медика предприимчивая женщина купила еще в 1996 году, чуть позже стала лечить людей.
Правда вскрылась только сейчас.
Против лже-медика возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо поддельного официального документа». После разгоревшегося скандала, женщину уволили.
ИСТОЧНИК KP.RU