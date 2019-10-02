Ставропольцы разбирали могильные ограды

СЕГОДНЯ 12:37 2019-10-02T12:37:45+03:00

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Двое ставропольцев разобрали с могил чугунные оградки, чтобы сдать на металлоломом. В полицию обратился родственник, захоронения чьих родственников потревожили воры. 27-летний и 35-летний мужчины были доставлены в отдел. Там они признались, что вырученные деньги уже потратили. Оказалось, что мужчины уже не первый раз занимаются разбором могильных оград.

Общая сумма ущерба составила порядка 140 тысяч рублей.

Минераловодские полицейские возбудили уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU