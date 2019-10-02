Ставропольская больница заплатит 750 тыс рублей женщине за смерть ребенка
Суд отклонил апелляцию больницы и обязал ее заплатить 750 тысяч рублей за гибель младенца в ставропольском роддоме, пишет Newstracker.
Женщина в 2014 году по вине медиков Красногвардейской районной больницы потеряла ребенка. Врачи лечили ее от воспаления почек, хотя это был банальный аппендицит. Из-за начавшегося воспаления ребенок умер, как умерла возможность для женщины иметь детей в будущем.
Она требовала 2,5 млн рублей, но суд в июне 2019 назначил компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Больница запротестовала, но в Ставропольском краевом суде подтвердили решение Красногвардейского районного суда.
В связи со смертью новорожденного до сих пор идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU