Ставропольская больница заплатит 750 тыс рублей женщине за смерть ребенка

СЕГОДНЯ 14:55 2019-10-02T14:55:47+03:00

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Суд отклонил апелляцию больницы и обязал ее заплатить 750 тысяч рублей за гибель младенца в ставропольском роддоме, пишет Newstracker.

Женщина в 2014 году по вине медиков Красногвардейской районной больницы потеряла ребенка. Врачи лечили ее от воспаления почек, хотя это был банальный аппендицит. Из-за начавшегося воспаления ребенок умер, как умерла возможность для женщины иметь детей в будущем.

Она требовала 2,5 млн рублей, но суд в июне 2019 назначил компенсацию в размере 750 тысяч рублей. Больница запротестовала, но в Ставропольском краевом суде подтвердили решение Красногвардейского районного суда.

В связи со смертью новорожденного до сих пор идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU