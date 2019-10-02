Ставрополец переманил дочь к себе, чтобы не платить алименты, а требовать их от экс-супруги
В Апанасенковском районе развернулась настоящая семейная драма. Дочь разведенных супругов стала игрушкой в их отмщении друг другу. Когда девочка перешла жить к отцу, это ранило мать. Она решила не платить алименты неблагодарному ребенку, хотя раньше сама получала их от экс-супруга. Тогда мужчина натравил на бывшую жену судебных приставов. Они начали с разговора с обиженной матерью. Но та была непреклонна: платить неблагодарному ребенку и бывшему мужу она не собиралась.
Тогда приставы принудительно списали 26 тысяч рублей долга. Теперь каждый месяц алименты будут удерживаться из зарплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU