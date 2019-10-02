2019-10-02T15:49:45+03:00
Общество

Ставрополец переманил дочь к себе, чтобы не платить алименты, а требовать их от экс-супруги

У женщины теперь будут принудительно удерживать деньги из зарплаты
Полина ШАПОШНИКОВА
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Алиментная игра разведенных ставропольцев превратила дочь в эстафетную палочкуАлиментная игра разведенных ставропольцев превратила дочь в эстафетную палочкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Апанасенковском районе развернулась настоящая семейная драма. Дочь разведенных супругов стала игрушкой в их отмщении друг другу. Когда девочка перешла жить к отцу, это ранило мать. Она решила не платить алименты неблагодарному ребенку, хотя раньше сама получала их от экс-супруга. Тогда мужчина натравил на бывшую жену судебных приставов. Они начали с разговора с обиженной матерью. Но та была непреклонна: платить неблагодарному ребенку и бывшему мужу она не собиралась.

Тогда приставы принудительно списали 26 тысяч рублей долга. Теперь каждый месяц алименты будут удерживаться из зарплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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