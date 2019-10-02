На Ставрополье мужчина продал товар и пропал с деньгами

СЕГОДНЯ 17:45 2019-10-02T17:46:32+03:00

Ему понравилась сумма вознаграждения и он не захотел ей делиться

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34-летний житель села Стародубского подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. В полицию Буденновского района обратилась директор организации, которая занимается реализацией материалов для мебельного производства. Один из сотрудников продал товар, не вышел на работу и перестал выходить на связь. Ущерб составил 69 тысяч рублей.

Сотрудники полиции с легкостью нашли сотрудника, залегшего на дно, и приняли у него признательные показания.

Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU