На Ставрополье мужчина продал товар и пропал с деньгами
Ему понравилась сумма вознаграждения и он не захотел ей делиться
Изменить размер текста:
34-летний житель села Стародубского подозревается в присвоении денег с использованием служебного положения. В полицию Буденновского района обратилась директор организации, которая занимается реализацией материалов для мебельного производства. Один из сотрудников продал товар, не вышел на работу и перестал выходить на связь. Ущерб составил 69 тысяч рублей.
Сотрудники полиции с легкостью нашли сотрудника, залегшего на дно, и приняли у него признательные показания.
Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU