В редакции "Черновика" изъяли компьютеры и провели обыск

СЕГОДНЯ 19:37 2019-10-02T19:37:40+03:00

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В Махачкале силовики обыскали редакцию дагестанской газеты "Черновик". Заместитель главного редактора Магомед Магомедов рассказал про изъятие системных блоков компьютеров. Коллектив с руководством при этом обещают работать и выпустить номер газеты без задержки. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

- Утром, 30 человек, люди в масках ворвались в редакцию. С обыском пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева, - комментируют представители "Черновика"

ИСТОЧНИК KP.RU