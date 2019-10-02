2019-10-02T19:37:40+03:00
Происшествия

В редакции "Черновика" изъяли компьютеры и провели обыск

Заместитель главного редактора обещает не прерывать работу
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: СОЦСЕТИ
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В Махачкале силовики обыскали редакцию дагестанской газеты "Черновик". Заместитель главного редактора Магомед Магомедов рассказал про изъятие системных блоков компьютеров. Коллектив с руководством при этом обещают работать и выпустить номер газеты без задержки. В правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

- Утром, 30 человек, люди в масках ворвались в редакцию. С обыском пришли следователи Надир Телевов и Шамиль Валимагомедов. Обыски в рамках расследования уголовного дела в отношении нашего коллеги Абдулмумина Гаджиева, - комментируют представители "Черновика"

ИСТОЧНИК KP.RU

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