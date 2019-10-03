2019-10-03T09:28:32+03:00
Происшествия

Из-за водителя «БМВ» на Ставрополье в тройном ДТП погиб человек

Водитель иномарки пытался совершить обгон
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
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В Туркменском районе 2 октября ночью человек умер в аварии с «БМВ» и «ВАЗом». Водитель иномарки пытался обогнать «ВАЗ-21104» , но не рассчитал, что на встречной полосе движения машина будет ехать так быстро.

В результате он столкнулся с движущейся навстречу «Ладой Калиной», а затем с попутным «ВАЗ-21104». «Калина» от удара перевернулась. Пассажирка скончалась от полученных травм, а два водителя и пассажир «десятки» попали в больницу. Водитель «БМВ» в ДТП не пострадал.

Выяснилось, что он за последние 2 года не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости. Идет проверка по аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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