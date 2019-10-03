Видео: 16-летний руфер в Ставрополе разбился насмерть
Он сорвался с крыши на землю
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В Ставрополе следствие начало проверку после гибели подростка-руфера. 29 сентября 16-летний мальчик пытался перепрыгнуть с крыши одного здания на карниз другого в центре Ставрополя. Но не удержался и упал на плитку. Он умер в машине «скорой» по дороге в больницу.
Следователь опросил родственником мальчика, назначил экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.
Подросток сорвался с крыши в центре Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU