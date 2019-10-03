2019-10-03T11:13:27+03:00
Происшествия

Видео: 16-летний руфер в Ставрополе разбился насмерть

Он сорвался с крыши на землю
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ставрополе следствие начало проверку после гибели подростка-руфера. 29 сентября 16-летний мальчик пытался перепрыгнуть с крыши одного здания на карниз другого в центре Ставрополя. Но не удержался и упал на плитку. Он умер в машине «скорой» по дороге в больницу.

Следователь опросил родственником мальчика, назначил экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по СК.

Подросток сорвался с крыши в центре Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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