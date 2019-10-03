Домашнюю мастерскую перфекциониста закрыли в Пятигорске

СЕГОДНЯ 11:53 2019-10-03T12:15:27+03:00

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В Пятигорске местный житель организовал оружейную мастерскую у себя дома, в гараже. От обилия разложенных по полочкам винтиков, машинок, ламп и других приспособлений для смертельного "хобби" рябит в глазах.

Боевое оружие, патроны, обрез винтовки, пистолет-пулемет нашли при обыске сотрудники полиции. Все оружие пригодно к стрельбе. Мужчина рассказала, что с помощью подручных инструментов переделывал оружие в огнестрельное и пригодное для стрельбы боевыми патронами. А боевые патроны он несколько десятков лет покупал для коллекции, рассказали в ГУ МВД РФ по СК. Заведено уголовное дело.

Оружейная мастерская.

ИСТОЧНИК KP.RU