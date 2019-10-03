Крупные ставропольские компании проходят процедуру банкротства

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-03T12:41:40+03:00

Они не могут выплатить долги кредиторам

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В Ставропольском крае банкротство грозит сразу нескольким крупным компаниям.

Арбитражный суд возбудил производства в отношении сети автосалонов, производителя алкоголя и сельхозпредприятия, пишет NewsTracker.

Семь исков предъявлено к сети автосалонов «Модус» и «Автодом» на сумму превышающую 20,36 млн рублей. В прошлом году их заработок составил больше миллиарда рублей, а убыток - 17,7 миллиона рублей.

Сельхозпредприятие АО «Надежда» не в состоянии выплатить 6,85 миллиарда рублей.

Не идут дела и у коньячной империи «КВС» в Ессентуках, задолжавшей в обще сумме 993,8 миллиона рублей. Весной 2019 года Росалкогольрегулирование обнаружило у компании некачественный товар.

Судятся и бывший с нынешним владельцы стекольный заводов региона. ОАО «ЮгРосПродукт» в двух шагах от того, чтобы стать банкротом, но подало два иска против ООО «Гелиос», к которому переходят активы компании. Истец заявляет, что «Гелиос» задолжал за газ и аренду оборудования 462,6 млн рублей.

Минимущества Ставрополья пытается отсудить 283,8 миллиона рублей с компании«Племенной завод имени Героя социалистического труда В.В. Калягина». Это деньги, которые предприятие получило за продажу урожая, выращенного на государственном участке, за аренду которого племзавод не платил.

ИСТОЧНИК KP.RU