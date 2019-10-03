«Земля героев»: В Чечне презентовали новый туристический слоган республики

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-03T12:56:39+03:00

За первое полугодие 2019 года в Грозный приехали почти 100 тысяч туристов

Новый логотип выглядит как полумесяц, а если повернуть, то, как борода или мечеть

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В Грозном презентовали новый туристический бренд под лозунгом «Добро пожаловать на землю героев».

Новый логотип выглядит как полумесяц, а если повернуть, то, как борода или мечеть, а слоган The land of heroes в переводе на русский язык «Земля героев».

Старым логотипом ТИЦ Visit Chechnya был «танцующий джигит».

По словам министра республики по туризму Муслима Байтазиева, он перестал быть таким идентификационным знаком региона, поэтому нужно было придумать что-то свое идентичное, с чем ассоциировалась бы только наша республика.

Тем более что, с прошлого года количество иностранцев, желающих посетить достопримечательности республики, увеличилось. Так, за первое полугодие 2019 года в Грозный приехали почти 100 тысяч туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU