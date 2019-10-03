2019-10-03T14:34:45+03:00
Происшествия

Ставропольцы выдали себя за нетрудоспособных и 6 лет жили в удовольствие

Они изготовили подложные документы
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Советском городском округе Ставропольского края двое местных жителей по подложным документам получали ежемесячные выплаты. В мошеннической схеме участвовали мужчина и женщина, которые выдавали себя нетрудоспособными инвалидами и шесть лет припеваючи жили на деньги государства. Сумма выплат превысила 1 миллион 600 тысяч рублей. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения, сообщили в ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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