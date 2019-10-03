Госкорпорация заинтересовалась сотрудничеством со ставропольцами на конкурсе «Цифровой прорыв»
Ставропольцы победили на всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», пишет «Победа 26». Участниками стали свыше 3 тыс IT-специалистов, программистов и дизайнеров. Конкурс вошел в «Книгу рекордов» Гиннесса за самый массовый хакатон. Хакатоном называют форум , во время которого специалисты командой решают на время какую-либо задачу.
В итоге ставропольский коллектив PLEXet не нашел себе равных в номинации «Проверка дублирования программного кода».
А второе место в номинации «Умная навигация на предприятии» занял еще один ставропольский коллектив StavTeam. Госкорпорация Росатом заинтересовалась сотрудничеством с ребятами.
ИСТОЧНИК KP.RU