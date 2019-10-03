Правительство КБР ушло в отставку

СЕГОДНЯ 16:46 2019-10-03T16:46:32+03:00

Правительство Кабардино-Балкарии с 2014 года возглавлял Алий Мусуков

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Правительство Кабардино-Балкарии 3 октября ушло в отставку в связи с избранием нового главы республики.

Напомним, что сегодня, 3 сентября, на заседании парламента республики 46-летний Казбек Коков был единогласно избран главой региона сроком на пять лет. За его кандидатуру проголосовали 70 депутатов.

До этого он уже год руководил республикой в качестве исполняющего обязанности главы региона.

По закону, правительство уходит в отставку автоматически. Соответствующий указ главы будет подписан после церемонии официального вступления в должность.

Правительство Кабардино-Балкарии с 2014 года возглавлял Алий Мусуков.

ИСТОЧНИК KP.RU