2019-10-03T16:47:12+03:00
Общество

"Иду на дым": в Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперам

Парламент республики одобрил законопроект
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперамВ Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперамФото: СОЦСЕТИ
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Парламент Чечни единогласно принял законопроект, который предложил Рамзан Кадыров. Его суть в том, чтобы ограничить продажу и использование вейпов и других электронных систем, через которые курят.

Согласно тексту закона, в республике запрещают продавать соответствующие устройства людям до 18-ти лет. Также вводится запрет на использование электронных сигарет в учреждениях, детских площадках, общественном транспорте - везде, кроме личной комнаты. Законопроект примут окончательно, когда документ подпишем сам инициатор - Рамзан Кадыров.

На вейперов глава Чечни ополчился не так давно. На прошлой неделе он высказался о намерении запретить устройства на территории региона. В субботу его поддержала грозненская молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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