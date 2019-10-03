"Иду на дым": в Чечне на законодательном уровне объявили войну вейперам

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-03T16:47:12+03:00

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Парламент Чечни единогласно принял законопроект, который предложил Рамзан Кадыров. Его суть в том, чтобы ограничить продажу и использование вейпов и других электронных систем, через которые курят.

Согласно тексту закона, в республике запрещают продавать соответствующие устройства людям до 18-ти лет. Также вводится запрет на использование электронных сигарет в учреждениях, детских площадках, общественном транспорте - везде, кроме личной комнаты. Законопроект примут окончательно, когда документ подпишем сам инициатор - Рамзан Кадыров.

На вейперов глава Чечни ополчился не так давно. На прошлой неделе он высказался о намерении запретить устройства на территории региона. В субботу его поддержала грозненская молодежь.

ИСТОЧНИК KP.RU