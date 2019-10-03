В доме у дагестанского чиновника прошли обыски

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-03T17:06:33+03:00

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Главу села Агачаул Карабудахкентского района в Дагестане подозревают в мошенничестве с землей. В его доме и на работе прошли обыски.

У следствия есть основания полагать, что с 2015 года по настоящее время чиновник подписал ряд незаконных постановлений о выделении земли, а в выписки из похозяйственных книг наоборот внес сведения о том, что селяне владеют определенными участками. Из сейфа в рабочем кабинете изъяты документы, которые свидетельствуют о реальном положении дел с землей.

ИСТОЧНИК KP.RU