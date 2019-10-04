Самолет «Грозный-Москва» экстренно сел из-за смерти младенца

СЕГОДНЯ 09:30 2019-10-04T09:33:52+03:00

Девочка ехала на лечение в Москву, у нее были проблемы с сердцем

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Самолет, летевший из Грозного в Москву экстренно сел в Волгограде из-за умирающей 2-месячной девочки. Ребенок ехал из Чечни на лечение в Москву, так как имел врожденное заболевание сердца. В воздухе девочке стало хуже. Вечером 3 октября ребенка госпитализировали в больницу города-героя в состоянии клинической смерти, никакие реанимационные мероприятия не помогли.

Следком организовал доследственную проверку. Будет определена точная причина смерти малышки, после чего принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU