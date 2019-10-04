На Ставрополье объявили бой пьяным водителям

СЕГОДНЯ 09:55 2019-10-04T09:55:00+03:00

По их вине с начала года погибло 34 человека

Изменить размер текста: A A

На Ставрополье началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверять водителей в круглосуточном режиме инспекторы будут до 6 октября. Бороться с пьянством собираются не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения.

За 2019 год сотрудники ДПС остановили больше 7 тысяч водителей, которые сели за руль в неподобающем виде. Еще около 600 человек совершили это зло повторно.

Пьяные водители подвергают не только свою жизнь опасности, но и жизнь многих случайных людей: 180 аварий с начала года произошло по вине алкоголя, пострадали 254 человека, 34 — погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU