2019-10-04T09:55:00+03:00
Авто

На Ставрополье объявили бой пьяным водителям

По их вине с начала года погибло 34 человека
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье началось профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверять водителей в круглосуточном режиме инспекторы будут до 6 октября. Бороться с пьянством собираются не только в населенных пунктах, но и на трассах федерального и регионального значения.

За 2019 год сотрудники ДПС остановили больше 7 тысяч водителей, которые сели за руль в неподобающем виде. Еще около 600 человек совершили это зло повторно.

Пьяные водители подвергают не только свою жизнь опасности, но и жизнь многих случайных людей: 180 аварий с начала года произошло по вине алкоголя, пострадали 254 человека, 34 — погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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