Скутерист переломал конечности в ДТП с «БМВ» в Пятигорске
Водитель неудачно перестроился на дороге
Фото: УИГБДД по СК
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3 октября ближе к полуночи в Пятигорске водитель скутера устроил аварию с иномаркой. На проспекте Калинина парень на «Рейсере» неудачно перестроился, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «БМВ». Скутерист попал в больницу с переломами конечностей. Водитель иномарки не пострадал. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU