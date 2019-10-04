В Пятигорске в аварии с двумя легковушками пострадала женщина

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-04T10:55:59+03:00

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В Пятигорске на 0 километре автодороги «СЗО города Пятигорска» водитель автомобиля «ВАЗ-211440» столкнулся с иномаркой. Он выезжал со второстепенной дороги не пропустил «Форд Фиесту», врезавшись в него. 46-летней пассажирке «четырнадцатой» понадобилась госпитализация. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Обстоятельства аварии и степень ответственности участников ДТП выясняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU