В Пятигорске в аварии с двумя легковушками пострадала женщина
Она не была пристегнута
Фото: УИГБДД по СК
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В Пятигорске на 0 километре автодороги «СЗО города Пятигорска» водитель автомобиля «ВАЗ-211440» столкнулся с иномаркой. Он выезжал со второстепенной дороги не пропустил «Форд Фиесту», врезавшись в него. 46-летней пассажирке «четырнадцатой» понадобилась госпитализация. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности. Обстоятельства аварии и степень ответственности участников ДТП выясняются, сообщили в УИГБДД по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU