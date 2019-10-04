Предложил купить УДО за полмиллиона: на Ставрополье осужден сотрудники колонии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-10-04T11:45:07+03:00

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Замначальника ставропольской колонии подполковник внутренней службы 38-летний Владислав Асеев вымогал у осужденного взятку в 450 тысяч рублей за оказание содействия в условно досрочном освобождении. В ходе оперативного эксперимента 21 сентября 2017 года Асеева задержали с поличным при получении от супруги осужденного требуемой суммы.

А 30 сентября 2019 года суд Ставрополя признал Асеева виновным и приговорил к 3 годам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU