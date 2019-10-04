Отец Хабиба рассказал, где состоится реванш с Макгрегором

СЕГОДНЯ 11:48 2019-10-04T12:13:28+03:00

Макгрегор сам заявлял о готовности прилететь в Москву, чтобы подраться с Хабибом

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Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заявил, что его сын готов дать матч-реванш Конору Макгрегору. Чемпион ставит лишь одно условие — поединок должен пройти в Москве.

— Мы готовы дать ему такой шанс, если он хочет. В Москве, конечно же. Конор ведь заявлял, что здесь у него больше болельщиков — мы хотим посмотреть, чего стоят его слова. Но перед этим у нас главная задача стоит — разобраться с Фергюсоном. У него серия из 12 побед без поражений, у нас 28 побед. Такого боя ещё не было в истории! Арена на Madison Square Garden [в Нью-Йорке] идеально подойдёт. Но драться мы готовы не раньше марта, — заявил Абдулманап Нурмагомедов.

Интересно, что сам Макгрегор, сразу после победы дагестанца над Дастином Порье, уже заявлял, что готов прилететь в Москву, чтобы подраться с Хабибом. Это подтвердил и тренер ирландца.

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— С удовольствием посетил бы Москву, — отреагировал на заявление Нурмагомедова-старшего Джон Кавана.

Президент UFC также подчёркивал, что следующим соперником Хабиба станет именно американец Фергюсон. После этого промоушен может организовать для своего чемпиона прощальный бой с Конором или легендой UFC Жоржем Сен-Пьером.

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ИСТОЧНИК KP.RU