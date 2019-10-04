«Кротон бедняка» или крапивка из тропической Африки: На улице Ставрополя зацвел колеус

СЕГОДНЯ 12:25 2019-10-04T12:27:26+03:00

Есть поверье, уходящее корнями в далекое прошлое, что держать такой цветок в доме – к разорению

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Житель Ставрополя, гуляя по улице осеннего города, обратил внимания на яркое растение, напоминающее крапиву. «Красивый бурьян», — подумал он и разместил в одной из соцсети фото пестрой травы.

Разбирающиеся в ботанике ставропольцы решили, что это колеус, латинское название — Coleus, народное — «крапивка».

Колеус — род многолетних вечнозеленых растений семейства губоцветных, объединяющий около 150 видов полукустарников и трав.

Колеус родом из тропической Африки и Азии. Это кустистое растение до 35 см высотой с четырехугольными сочными, почти прозрачными стеблями и бархатистыми листьями с окраской, богатой оттенками, и пильчатыми краями.

Есть поверье, уходящее корнями в далекое прошлое, что держать такой цветок в доме – к разорению. А все, потому что народное, второе имя растения – кротон бедняка.

ИСТОЧНИК KP.RU