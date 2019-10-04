В Кисловодске тело девушки-самоубийцы обнаружил дворник
Следователи начали проверку
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В Кисловодске начата проверка после самоубийства девушки.
3 октября около 5 утра к работе приступил дворник, он начал очищать территорию лицея № 8, когда обнаружил тело 20-летней девушки. По всем признакам смерть наступила в результате самоубийства.
Следователь осмотрел место происшествия и опросил очевидцев. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Ставропольскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU