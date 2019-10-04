Водителей предупреждают об опасности на подъезде к Ставрополю

СЕГОДНЯ 12:49 2019-10-04T12:49:32+03:00

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Водителей просят быть осторожными на подъеме к Ставрополю. В последнее время именно на этом трехкилометровом участке дороги с 27-го по 30-ый километр постоянно случаются аварии. С начала года смертельными стали 5 крупных ДТП. 9 человек пострадали. Часто причиной трагедий становится высокая скорость, которую неосмотрительно выбирают водители.

«Водители, не осознавая опасности, спешат, в результате чего не справляются с управлением и выезжают на встречную полосу, где допускают столкновение, съезд в кювет и опрокидывание», - сообщили в ГИБДД. На этом участке за порядком следят госавтоинспекторы, которые поймали на нарушениях больше 120 водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU