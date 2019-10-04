5 иномарок и "Приора" сгорели в Махачкале на парковке

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-04T15:27:30+03:00

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В Махачкале сгорели 6 машин на парковке. Возгорание произошло поблизости от банкетного зала Аль-Амир по улице Камаева 10. Поздно ночью 3 октября в экстренные службы республики поступило сообщение о возгорании легковых машин. К полуночи пожар полностью потушили. Отмечается, что горели 6 машин. 5 дорогих иномарок и одна «Приора».

Предстоит установить причину пожара. Может статься, речь идет о поджоге.

Машины горят на парковке в Дагестане.

ИСТОЧНИК KP.RU