2019-10-04T17:09:15+03:00
Общество

Нелегальный коньячный завод ликвидировали в КБР

Оборудование утилизируют как металлолом, а вырученные средства поступят в бюджет РФ
Ася АСРЯН
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В городе Баксан ликвидировали нелегальный завод по производству спирта. Об этом информирует пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.

Известно, что все оборудование утилизируют как металлолом, а вырученные средства поступят в бюджет РФ.

Выяснилось, что незаконным производством коньячного спирта занимались на территории предприятия «Атлантис». В 2017 году удалось установить факт нарушения, а после – начались длительные судебные разбирательства.

Наконец суд признал организацию, производившую спирт, виновной и постановил конфисковать использовавшееся ля производства оборудование.

Нелегальную площадку ликвидировали накануне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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