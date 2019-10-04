Нелегальный коньячный завод ликвидировали в КБР
В городе Баксан ликвидировали нелегальный завод по производству спирта. Об этом информирует пресс-служба межрегионального управления Росалкогольрегулирования по СКФО.
Известно, что все оборудование утилизируют как металлолом, а вырученные средства поступят в бюджет РФ.
Выяснилось, что незаконным производством коньячного спирта занимались на территории предприятия «Атлантис». В 2017 году удалось установить факт нарушения, а после – начались длительные судебные разбирательства.
Наконец суд признал организацию, производившую спирт, виновной и постановил конфисковать использовавшееся ля производства оборудование.
Нелегальную площадку ликвидировали накануне.
ИСТОЧНИК KP.RU