Дом для сирот рассыпался на глазах: на Ставрополье осудят подрядчика

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-04T17:08:06+03:00

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На Ставрополье 62-летний мужчина обвиняется в мошенничестве и в оказании небезопасных услуг.

В 2013 году он узнал, что в регионе проводят аукционы на заключение госконтрактов с дольщиками для строительства жилья детям-сиротам. Мужчина создал организацию, предоставил проектно-сметную документацию других построенных объектов. В итоге с ним заключили 6 госконтрактов на строительство четырех многоэтажек в станице Лысогорской на сумму больше 13 млн рублей.

Обвиняемый построил дома, которые не были пригодны для проживания из-за множества недостатков. Но по подложным документам дома были сданы и предоставлены 16 сиротам. В процессе эксплуатации стали выявляться дефекты. У основания несущих стен были образованы сырые очаги, штукатурка стала разрушаться, пошла плесень, деформировались полы, дом постоянно подтапливало.

Делу был дан ход после обращения проживающих в этом доме сирот к руководителя следкома Игорю Иванову и Уполномоченному по правам ребенка Светлане Адаменко.

После возбуждения уголовного дела сирот переселили в хорошие квартиры.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU