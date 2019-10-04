Тело утопленника вытащили из пруда на Ставрополье

СЕГОДНЯ 17:37 2019-10-04T17:37:59+03:00

В день гибели он отправился на рыбалку

Изменить размер текста: A A

В Новоалександровском районе следком начал проверку после гибели рыбака. Тело утопленника нашли 28 сентября в пруду вблизи села Краснозоринского. 55-летнего погибшего нашел прохожий. По словам родственников, мужчина пропал после того, как отправился на рыбалку.

Телесных повреждений на погибшем обнаружено не было. И эксперт полагает, что мужчина просто утонул. Окончательное решение будет принято после всех необходимых процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU