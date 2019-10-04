2019-10-04T17:37:59+03:00
Происшествия

Тело утопленника вытащили из пруда на Ставрополье

В день гибели он отправился на рыбалку
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Новоалександровском районе следком начал проверку после гибели рыбака. Тело утопленника нашли 28 сентября в пруду вблизи села Краснозоринского. 55-летнего погибшего нашел прохожий. По словам родственников, мужчина пропал после того, как отправился на рыбалку.

Телесных повреждений на погибшем обнаружено не было. И эксперт полагает, что мужчина просто утонул. Окончательное решение будет принято после всех необходимых процедур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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